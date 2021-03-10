Лавров и Чавушоглу встретились в Катаре

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу встретились в среду вечером в аэропорту Дохи. Российский министр прилетел первым из Эр-Рияда, а турецкий — из Бишкека.

«Где мой подарок из Бишкека?» — пошутил Сергей Лавров, пожимая руку Мевлюту Чавушоглу. В ответ последний заметил: похоже, вся российская делегация уже вакцинировалась.

Начиная переговоры, Сергей Лавров отметил, что как раз сегодня президенты двух стран в режиме телемоста участвовали в церемонии заливки бетона под основание третьего блока турецкой АЭС «Аккую». Мевлют Чавушоглу посетовал, что из-за перелета успел посмотреть только маленький кусочек трансляции.

В четверг оба министра встретятся со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани и проведут переговоры в трехстороннем формате. На встрече речь пойдет в первую очередь о Сирии. Доха давно предлагала Москве такой формат, который мог бы стать дополнением к другим площадкам по Сирии. Станет ли он постоянным, пока неясно. В арабских странах надеются, что в будущем смогут более активно участвовать в сирийском урегулировании.

Марианна Беленькая, Катар