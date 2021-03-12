За двумя зайцами

Замедление трафика Twitter, отказавшегося сотрудничать с российскими властями, проходит штатно, и его фильтрация обеспечивается в заявленном объеме. Вчера это мы узнали из заявлений Роскомнадзора, инициировавшего это самое замедление 10 марта. На первый взгляд может показаться, что решение регулятора носит только политический характер — продемонстрировать механизмы давления другим несговорчивым иностранным сервисам. Но не исключено, что регулятор преследовал сразу несколько целей, каждая из которых так и не была достигнута.

Последние месяцы Роскомнадзор в целом довольно жестко критиковал зарубежные соцсети, в том числе за цензуру, рассчитывая привлечь их к диалогу. Но даже после замедления трафика Twitter не продемонстрировал готовность к плодотворной дискуссии: он отделался абстрактными заявлениями об ограничении свободы общения и то после того, как информация об ограничении трафика расползлась в зарубежных медиа. Оно и немудрено: российский рынок далеко не в приоритете для американской компании.

В этой части вызывает вопросы и столь резкий шаг Роскомнадзора. Ведомство могло продолжить давление на компанию огромными штрафами, а то и вовсе предложить пряник вместо кнута. Но получается, что времени на дипломатию и мягкую силу не осталось, и реакция вышла, скорее, эмоциональной.

Вторая цель заключалась в демонстрации возможности управлять интернетом: не зря же строился «суверенный рунет». Но получилось, что и здесь поиграть мышцами не удалось. Жертвами замедления Twitter стали как минимум сайты, в доменах которых есть элемент «t.co». Вопросы возникли и к оборудованию для замедления трафика, которое, по информации участников рынка, не было полноценно протестировано. В результате из-за желания сохранить в тайне механизм «рубильника» Роскомнадзор снова дал почву для критики и шуток в свой адрес. И исключать, что в следующий раз удар по репутации ведомства будет еще сильнее, к сожалению, нельзя.

Ситуация получилась нетривиальной — преследуя одновременно две цели, Роскомнадзору пришлось признать Twitter угрозой безопасности национального сегмента сети «Интернет». Но очевидно, что и выстраивание отношений с иностранной компанией, и налаживание инфраструктуры для точечного, а главное, безболезненного вмешательства в работу интернета (если оно категорически необходимо государству) — задачи, которые требуют долгой и вдумчивой работы. Действия же Роскомнадзора демонстрируют, что власти пока только снимают симптомы болезни, а не занимаются ее системным лечением. И от этого уже почти по традиции страдают обычные пользователи и случайные сайты.