Торговля не вышла на шоссе

Правительство Нижегородской области в арбитражном суде спорит с ООО «ИСК Стройград», входящим в группу компаний «Столица Нижний». При губернаторе Валерии Шанцеве застройщик анонсировал строительство на Московском шоссе крупного торгового центра с инвестициями около 1 млрд руб. Однако в итоге торговый центр не был построен, и власти взыскивают неустойку по заключенному в 2011 году инвестиционному соглашению. Компания, арендующая земельный участок площадью свыше 15 га, выдвинула встречный иск к областному правительству, а эксперты полагают, что формат загородных ритейл-парков давно себя исчерпал.



Правительство Нижегородской области решило вторично взыскать с ООО «ИСК Стройград» неустойку в полтора миллиона рублей за то, что в 2019 году застройщик не оформил разрешение на строительство объекта.

Речь идет о нереализованном проекте строительства «многофункционального торгового центра» на выезде из города по Московскому шоссе. Еще в 2009 году инвестсовет при губернаторе Валерии Шанцеве одобрил проект ООО «ИСК Стройград» по строительству крупного ТЦ с объектами транспортной инфраструктуры. Олег Сорокин, возглавлявший тогда группу компаний «Столица Нижний», рассказывал журналистам о том, что рассчитывает на строительство новой автостанции, которая даст развитие торговле (власти планировали вынести Канавинский автовокзал на окраину Нижнего Новгорода.— “Ъ-Приволжье”), а новый торговый центр будет построен в 2014 году. Позже партнером «Столицы Нижний», получившим 10% в проекте строительства, стало ООО «Импульс» — это общество контролирует предприниматель Юрий Гришин, считающийся доверенным лицом бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова.

В 2011 году, когда предприниматели Олег Сорокин и Олег Кондрашов возглавляли местное самоуправление Нижнего Новгорода, областное правительство заключило с застройщиком «ИСК Стройград» инвестиционное соглашение, предоставив компании в долгосрочную аренду земельный участок площадью 156,8 тыс. кв. м на Московском шоссе — от бывшего поста ГАИ до поселка Орловские Дворики. Однако строительство ТЦ так и не началось, хотя областные власти продлевали инвестору срок получения разрешения на строительство вплоть до 2019 года. Отметим, что обещанная властями на выезде из Нижнего Новгорода Канавинская автостанция построена не была, ее перенесли в другое место.

В группе компаний «Столица Нижний» говорят, что многофункциональный торговый центр на Московском шоссе не был построен по целому ряду объективных причин. «Земельный участок расположен на болотистых почвах, кроме того возникли ограничения по высоте планировавшегося ТЦ, связанные с тем, что участок находится в зоне глиссады посадочной полосы авиазавода "Сокол". В то время у застройщика возникли сложности с получением технических условий для реализации проекта. Также одним из существенных препятствий стало отсутствие поворота к участку с федеральной трассы по направлению движения в сторону Нижнего Новгорода», — сообщили в «Столице Нижний». По словам представителя компании Андрея Колобова, проект ТЦ не актуален, и в ближайшей перспективе планов его реализации нет.

Добавим, что за просрочку с оформлением разрешения на строительство ТЦ правительство Нижегородской области ранее уже применяло к ООО «ИСК Стройград» штрафные санкции, были взысканы 1,55 млн руб. Теперь власти вновь требуют от арендатора погасить аналогичную неустойку за 2019 год (сумма штрафа рассчитывается от заявленных в соглашении 800 млн руб. инвестиций в строительство объекта). Застройщик, который не являлся на первый суд по штрафу, теперь просит снизить сумму неустойки и выдвигает встречный иск к органам власти. «ИСК Стройград» просит взыскать с областного правительства 3 млн руб. неосновательного обогащения с процентами. Судебное разбирательство по взаимосвязанным искам облправительства назначено в арбитражном суде на 22 марта.

Гендиректор консалтинговой компании IDEM Екатерина Гресс вспоминает, что проект ТЦ на Московском шоссе концептуально планировался как ритейл-парк из гипермаркетов, рассчитанных на якорных арендаторов, сетевых компаний по продаже товаров для дома, продуктов, бытовой техники, отделочных и стройматериалов. Однако сейчас такие проекты мало востребованы. «Формат гипермаркетов начал изживать себя еще до вспышки коронавируса. Покупатели все больше ориентируются на покупки недалеко от дома, на онлайн-магазины и сервисы доставки. Мало кто уже хочет, как десять лет назад, ехать за черту города в крупный ТЦ за покупками, теряя много времени в пробках. Кроме того, со стороны ритейлеров, открывших за это время торговые центры, присутствует довольно большая конкуренция. Доходы населения падают, стоимость строительства растет, поэтому сейчас не лучшее время для торговой недвижимости», — отметила Екатерина Гресс, предположив, что арендатор земельного участка будет ждать лучших времен и переформатирует проект.

Роман Кряжев