Туристов направят на сельские дороги

В заксобрании Нижегородской области разработали проект закона о предоставлении налоговых льгот и других преференций предпринимателям, развивающим агротуризм. Авторы законопроекта надеются, что это направление поможет развиваться сельским районам. В областном правительстве говорят, что федеральное законодательство запрещает реализацию туристических проектов на сельхозземлях. Поэтому депутаты намерены направить в правительство РФ предложение о поправках к Земельному кодексу, а предприниматели советуют инициаторам обратить внимание на другие проблемы села.



Нижегородская область может стать одним из первых российских регионов, где будет принят закон о развитии агротуризма. Его проект разработан и прошел предварительное обсуждение с участием депутатов, чиновников и коммерсантов в областном заксобрании. По словам одного из разработчиков, депутата Василия Суханова, законопроект направлен на поддержку предприятий, «тяготеющих к туризму, но с определенными проявлениями сельского хозяйства». Если закон будет принят, то компании, в структуре доходов которых не менее 60% составляют поступления от туристической деятельности и не менее 10% — от сельхозпроизводства, смогут рассчитывать на получение субсидий по областной программе развития туризма.

Субсидии могут быть предоставлены на возмещение затрат на строительство или реконструкцию мест размещения туристов, создание туристических объектов, мест отдыха и объектов показа. Также субсидии предлагается предоставлять на возмещение затрат при газификации, строительстве сетей водоотведения, энергоснабжения, возмещение части процентной ставки по целевым кредитам коммерческих банков, приобретение инвентаря и оборудования. Также возможно предоставление налоговых льгот компаниям, работающим в сфере агротуризма. Для них налоговая ставка может быть установлена на уровне 1% от дохода или 5% на разницу между доходами и расходами. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Василий Суханов не прогнозирует долю агротуристов в общем турпотоке Нижегородской области, но считает, что в регионе со временем можно создать условия, чтобы 30–50% туристов, в летнее время уезжающих на курорты, переориентировались на внутренние маршруты.

Председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов считает, что проектам по агротуризму необходимо «прижиматься» к существующим туристическим маршрутам в Макарьевский монастырь, Большое Болдино, к озеру Светлояр и другим популярным направлениям. По мнению депутата, агротуризм становится новой отраслью в региональной экономике, и на уровне областного правительства должна быть разработана госпрограмма по его поддержке.

В ходе обсуждения предприниматель Олег Шлоков, владеющий турбазой и фермой на 100 коров в Выксунском районе, обратил внимание на работу контролирующих госорганов. По словам бизнесмена, к его бизнесу подходят с разными требованиями. Турбазу оценивают по меркам гостиницы, а пункт питания рассматривают как кафе или ресторан. «Ни один фермер, принимающий у себя гостей, не сможет выдержать этих норм. Необходимо принятие отдельного закона, регламентирующего взаимоотношения агротуризма и контролирующих органов. В нем должны быть собраны все требования к предприятию агротуризма — что оно должно делать, а на что не имеет права. А контролирующие органы должны выступать в роли помощников бизнеса, предупреждая его от совершения правонарушений», — сообщил господин Шлоков. Также он предлагает пересмотреть тарифы на коммунальные услуги и энергоресурсы для предприятий агротуризма, приравняв их к тарифам для сельских поселений. «Если урегулировать тарифы на ЖКУ, то, возможно, и льгот никаких не нужно будет», — добавил предприниматель. Жанна Потравко, занимающаяся возрождением усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье, говорила о проблемах с инженерными сетями. «Мы сейчас создали КФХ "Подвязье", где занимаемся восстановлением красной горбатовской породы коров. И уже третью неделю вынуждены топить снег, потому что в селе Подвязье просто нет воды из-за замерзшего водопровода. Весь спектр государственной помощи будет бесполезен, если не обращать внимания на подобные проблемы».

По мнению нижегородского министра градостроительной деятельности и развития агломераций Марины Раковой, реализация региональной программы по развитию агротуризма может затормозиться из-за федерального законодательства, которое запрещает строительство объектов туристической инфраструктуры на землях сельхозназначения. Пока единственным вариантом решения этой проблемы остается перевод сельхозземель в другую категорию, например в земли населенных пунктов. «Это очень долгий и дорогостоящий процесс. От момента, когда предприниматель решит заняться агротуризмом, до выделения участка может пройти примерно два с половиной года, еще год уйдет на строительство. За это время у инвестора может пройти интерес к реализации проекта», — добавила Марина Ракова. Она уверена, что ситуацию можно изменить только внесением поправок в Земельный кодекс РФ, позволяющих строить объекты агротуризма на сельхозземлях. «В противном случае мы постоянно будем идти по длинной дороге», — отметила госпожа Ракова.

Спикер нижегородского заксобрания Евгений Люлин согласился с тем, что вопрос с земельным законодательством станет самым сложным. Поэтому нижегородские депутаты намерены направить в правительство РФ обращение с просьбой ускорить работу с внесением изменений в федеральное законодательство. На региональном уровне планируется разработать нормы, позволяющие в первоочередном порядке решать вопросы с развитием инженерной инфраструктуры в тех муниципалитетах, где идет развитие агротуризма. «В какой-то степени это будет делаться в ущерб другим территориям. Но если мы ставим агротуризм в приоритет, то должны создавать для него инфраструктурные возможности», — считает Евгений Люлин. На рассмотрение законодательного собрания законопроект в первом чтении может быть внесен в марте-апреле 2021 года.

Андрей Репин