К ритейлерам пришли за кредитом

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а также финансового директора сети. Поводом для этого стало возбужденное дело о мошенничестве на сумму около 8 млрд руб. Брат Аллахверди Абдуллаева Мушвиг, который также являлся совладельцем «Интерторга», был объявлен в розыск в ноябре прошлого года.

Утром в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России провели более 30 обысков по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере. Одно из них возбуждено следственным департаментом МВД, в нем речь идет о 8 млрд руб., которые были выданы «Интерторгу» Сбербанком.

Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.

Задержанными в качестве подозреваемого стали бывший совладелец компании «ТД "Интерторг"» Аллахверди Абдуллаев и финансистка Марианна Левинтова.

По данным РБК, среди доставленных в следственные органы также числятся юрист и мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу. Второе уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено в ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и касается отношений «Интерторга» с поставщиками.

Сбербанк выступал основным кредитором «Интерторга».

В 2018 году банк предоставил розничной компании заемные средства на сумму 8,1 млрд руб., обязательства по которым не были исполнены.

В январе прошлого года кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и поручителей по кредитам — компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании. По требованию Сбербанка имущество и счета розничной компании, а также активы поручителей были арестованы. В одном из исковых заявлений кредитная организация утверждала, что незадолго до решения о ликвидации «Интерторг» предоставил займы аффилированным лицам. В Сбербанке от комментариев отказались.

Аллахверди Абдуллаев — брат Мушвига Абдуллаева, который считается основным собственником «Интерторга». До 2019 года ему принадлежал 1% в ООО «Интергрупп» (его дочерней структурой является ООО «ТД "Интерторг"»), который затем перешел его брату. Остальные 99% «Интергрупп» принадлежат монакской Societe Civil Particular Inter Solutions. В ноябре прошлого года стало известно, что Мушвиг Абдуллаев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

Тогда речь шла о хищении 1,2 млрд руб.

«Интерторг» был одним из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России. Компания занимала четвертое место на рынке продовольственного ритейла Петербурга с долей 10,3%. На пике под ее управлением находилось более 450 магазинов под брендами Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном регионе и Москве. В конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года закрыла все свои объекты. После этого компанию признали несостоятельной и запустили в отношении нее конкурсное производство по упрощенной процедуре. Общий размер претензий к ритейлеру со стороны кредиторов превышает 17 млрд руб., следует из данных kartoteka.ru.

Марина Царева, Константин Куркин, Санкт-Петербург