Покупателям захотелось праздника

Ожидание Международного женского дня стимулировало жителей Москвы и Санкт-Петербурга чаще ходить в торгцентры: разрыв Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) со значениями прошлого года в предпраздничный период сократился. Несмотря на возвращение покупателей, ритейлеры пока пессимистично оценивают будущее. Возросший трафик не позволяет сетям увеличивать продажи. Не внушает оптимизма и стремление владельцев торгцентров повысить ставки в преддверии низкого сезона.

Предпраздничный спрос помог торгцентрам привлечь дополнительных посетителей. Показатель Shopping Index в Москве в период 2–8 марта оказался на 16,1% ниже аналогичного значения прошлого года; в Санкт-Петербурге — на 13,6%. Такие данные приводит Watcom Group. Эти показатели значительно лучше среднего падения по итогам первых девяти недель года, которое оценивается в 24,3% и в 24,9% соответственно. Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает позитивную динамику с праздничным настроением россиян и улучшившейся эпидемиологической обстановкой. Президент Baon Илья Ерошенко подтверждает, что посещаемость улучшилась относительно февраля. В первую неделю марта в Москве сопоставимый трафик был на 20% ниже 2020 года, в Петербурге — на 7%, тогда как в феврале падение было около 25%. Но господин Скороходов предупреждает, что делать выводы по итогам одной недели преждевременно.

Свою роль на рынке начинает играть и эффект снижающейся базы: в марте 2020 года пандемия уже начинала оказывать негативный эффект на рынки торговой недвижимости. Так, в Москве 2–8 марта 2020 года Shopping Index был на 3,2% ниже, чем в 2019 году. В Петербурге год назад тренд пока не чувствовался: аналитики зафиксировали небольшой рост значения. Хотя директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина отмечает, что сейчас в некоторых московских торгцентрах трафик практически вернулся к уровню 2019 года. «Это связано как с сезонным спросом, так и с распродажами»,— отмечает она. Позитивный эффект, по ее мнению, оказывает и новостной фон о вакцинации и снижении заболеваемости COVID-19.

Мнения самих операторов торгцентров при этом разделились. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что в предпраздничные даты активность покупателей не уступала докризисным значениям. А заместитель гендиректора «Горбушкина двора» Венера Хамидулина настроена более осторожно, отмечая, что трафик объекта перед мартовскими праздниками вырос на 5–10% относительно февраля.

Госпожа Хамидулина добавляет, что в этом году перед 8 марта распродажи оказались менее масштабными, чем до кризиса. Сами ритейлеры пока действительно настроены пессимистично. В OR Group (ранее ГК «Обувь России») и сети «Леонардо» отметили, что предпраздничный трафик в магазинах был заметно хуже, чем в 2019 году. Один из одежных ритейлеров рассказывает, что в последнее время трафик в магазинах действительно вырос, чего нельзя сказать о продажах. Алексей Ванчугов соглашается, что возникший перед 8 марта ажиотаж не смог глобально улучшить ситуацию для ритейлеров. Он связывает это с наличием у сетей неэффективных магазинов и высокими ставками аренды торговых площадей.

Аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина считает, что на этом фоне многие торгцентры испытывают затруднения с поиском новых арендаторов. Госпожа Жилкина при этом уверена, что на фоне улучшения посещаемости собственники будут стремиться отказаться от предоставленных ритейлерам скидок. Небольшого роста эксперт ждет уже в ближайшей перспективе. Хотя руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE Иван Артемов с такими прогнозами пока не торопится: впереди лето — традиционно низкий сезон на рынке торговой недвижимости.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Никита Щуренков