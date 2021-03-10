В Калмыкии вынесен приговор бывшим руководителям колонии строгого режима

Яшкульский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших начальника ФКУ ИК-2 УФСИН по республике Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, господин Цамаев признан виновным в получении крупной взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре республики, замначальника колонии с марта по ноябрь 2017 года получил от осужденного взятку в сумме 479 тыс. руб. за решение вопроса о его условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, 28 мая начальник исправительного учреждения и его заместитель якобы нанесли двум осужденным телесные повреждения.

Суд назначил Павлу Батаеву наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительном учреждении общего режима, а Артуру Цамаеву — 8,5 лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.

Мария Шахрай