«Выборжец» отказался от выращивания овощей в открытом грунте

«Выборжец» отказался от проекта по выращиванию овощей в открытом грунте. Агрохолдинг намерен сосредоточиться на выращивании тепличной продукции.

Как сообщает «Новый проспект», «Выборжец» модернизирует имеющуюся теплицу площадью 1 га и построит еще одну такого же размера. Стоимость строительства теплицы такой площади, по мнению участников рынка, может составить до € 3 млн.

О планах по выращиванию картофеля, капусты и моркови в холдинге заявляли в 2019 году. Инвестиции в проект оценивались 5 млрд рублей.

Напомним, что в августе прошлого года холдинг запустил в Лужском районе Ленобласти цех по производству компоста мощностью 40 тыс. тонн, а в январе стало известно о покупке торфодобывающей компании в Гатчинском районе. Субстрат необходимо холдингу для выращивания шампиньонов.