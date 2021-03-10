Министр начал брать через три месяца

В Республике Алтай (РА) по подозрению в коррупции задержаны глава регионального минздрава Сергей Коваленко, занимавший этот пост чуть более года, и его помощник Рустам Туюнчеков. В отношении них возбуждено дело о взятках, насчитывающее три эпизода. По версии Следственного комитета России (СКР), чиновники получали «откаты» от поставщиков медоборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) за заключение госконтрактов и их своевременную оплату, сумма переданных им взяток составила около 4,6 млн руб. Это первый коррупционный скандал в правительстве республики после избрания главой региона Олега Хорохордина.

На Алтае под следствием оказались министр здравоохранения правительства республики Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков, в отношении которых возбуждено дело о получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, поступившие из ФСБ. Согласно им, с марта 2020 года Сергей Коваленко, который к тому времени уже три месяца занимал министерский пост, и Рустам Туюнчеков получали взятки от поставщиков медтехники и СИЗ. Деньги выплачивались за содействие в заключении госконтрактов, их своевременную оплату, а также за беспрепятственное подписание актов приемки медицинских товаров. Чиновников взяли в оперативную разработку. Посчитав, что собранных доказательств достаточно, следователи приняли решение о задержании подозреваемых. Министра Коваленко задержали рано утром в его загородном коттедже.

В надворных постройках оперативники нашли тайник, в котором, по предварительным данным, находилось около 6 млн руб. наличными.

Рустама Туюнчекова задержали в квартире в Горно-Алтайске. У него были изъяты пачки пятитысячных купюр. Банкноты заняли почти всю поверхность ковра 4х3 метра. Участники другой оперативно-следственной группы, работавшей параллельно, проводили обыск на рабочем месте чиновников.

По предварительным данным, в период с марта 2020 по февраль 2021 года министр и его помощник получили «откаты» на общую сумму 4,6 млн руб. В каких пропорциях между ними делились деньги, не сообщается. Ожидается, что в четверг господам Коваленко и Туюнчекову будет избрана мера пресечения. О том, признают ли они свою вину, неизвестно. К уголовной ответственности следователи также привлекли трех предпринимателей из Новосибирска, Кемерово и Барнаула, плативших «откаты» чиновникам: им инкриминируется ст. 291 УК РФ (дача взятки). Как сообщили в республиканской прокуратуре, ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования.

Задержание чиновников стало первым коррупционным скандалом в правительстве республики после того, как в конце 2019 года регион возглавил Олег Хорохордин.

«Глава республики проинформирован о задержании. В случае подтверждения фактов нарушения закона виновные, безусловно, понесут наказание. Министерство здравоохранения продолжает свою работу, факт задержания ни в коем случае не отразится на деятельности медицинских учреждений, на приоритетной работе по противодействию коронавирусу. На период следственных действий исполнение обязанностей министра будет возложено на одного из его заместителей»,— заявил “Ъ” пресс-секретарь главы республики Олега Хорохордина Михаил Максимов.

Сергей Коваленко родился в 1977 году. Он выпускник Алтайского государственного медицинского университета (2000 год) и Сибирской академии госслужбы (2010 год). С 2001 по 2008 год господин Коваленко работал хирургом, заведующим отделением Майминской районной больницы. В последующем он занимал руководящие должности в местных органах власти и медучреждениях. В декабре 2019 года глава республики Олег Хорохордин предложил Сергею Коваленко занять министерское кресло.

Константин Воронов, Оксана Павлова, Новосибирск