Определен сценарий развития Санкт-Петербургского транспортного узла

На совещании, проведенном зампредседателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, был выбран вариант дальнейшего развития транспортного узла петербургской агломерации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал его «оптимальным».

Об этом сообщила пресс-служба петербургского правительства. В совещании принимали участие Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, представители федеральных министерства транспорта, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерства финансов, а также представители РЖД.

По результатам совещания за основу был выбран вариант, предусматривающий одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена и наземного общественного транспорта Петербурга и Ленобласти, а также расширение железнодорожного сообщения. Как подчеркнул господин Беглов, вариант обеспечит сбалансированное развитие всех направлений транспортной инфраструктуры агломерации с учетом всех приоритетов и будет решать проблемы в комплексе.

В рамках реализации сценария развития Марат Хуснуллин распорядился выделить приоритетные проекты, которые необходимо завершить до 2024 и 2030 гг. Кроме того, господин Хуснуллин поручил подготовить техническое задание на проектно-изыскательские работы по развязке КАД с Кронштадтским шоссе.

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