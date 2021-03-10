В Татарстане предприниматели могут отказаться от сотрудничества с самозанятыми – бизнес-омбудсмен

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев заявил об угрозе отказа предпринимателей от сотрудничества с самозанятыми в связи с проблемами в расчетах с ними. «Система банка не отличает самозанятого от физического лица – наемного работника»,— назвал он причину сегодня на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству, выступая с отчетом об итогах деятельности в 2020 году.

В связи с этим, по словам господина Абдулганиева, в отношении юридических лиц со стороны банков участились проверки по факту перевода денежных средств физлицам. «Блокируются счета, проводятся проверки, что доставляет неудобства предпринимателю»,— сказал он.

«Получается новый налоговый режим уже есть, но механизмы работы так и не урегулированы. В результате эта практика может привести к тому, что предприниматели начнут отказываться от взаимодействия с самозанятыми, а их у нас уже более 110 тысяч человек!»-- отметил Фарид Абдулганиев.

Также он добавил, что часто банки отказывают в льготных кредитах самозанятым, принимая их за физлиц. Фиксируются случаи, когда кредитные учреждения, реализующие меру поддержки «кредит под 0%» или «кредит под 2%», исключают компании в одностороннем порядке из программы и переводят их на кредит под 15% c превентивным принудительным взысканием средств в порядке инкассо, рассказал бизнес-омбудсмен.

«Фактически для банков самозанятые так и остались физлицами, и доступ к обещанным преференциям им ограничен»,— резюмировал Фарид Абдулганиев.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"