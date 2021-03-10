Убыток компании «Россети Тюмень» в 2020 году составил 3,4 млрд рублей

В 2020 году чистый убыток компании «Россети Тюмень» составил более 3,42 млрд руб., следует из финансовой отчетности, опубликованной на сервере раскрытия информации. В 2019 году чистая прибыль компании составила более 79,3 млн руб.

Выручка компании в 2020 году сократилась более чем на 4,1 млрд руб. и составила более 59,29 млрд руб. Как следует из бухгалтерской отчетности, выручка от передачи электроэнергии составила более 56,39 млрд руб., от техприсоединения — более 2,62 млрд руб.

«Убытки 2020 года напрямую связаны со снижением экономической активности нефтегазодобывающих предприятий в рамках сделки ОПЕК+. Потребление промышленного сектора составляет 70% в общей структуре отпуска электроэнергии из сети компании, в прошлом году оно снизилось на 15%. Катализатором негативной тенденции сокращения производства добывающего сектора стали, в том числе, последствия пандемии COVID-19»,— пояснили в пресс-службе «Россети Тюмень», добавив, что финансовая ситуация не отразилась на производственных показателях: по итогам 2020 года «Россети Тюмень» зафиксировали улучшение ключевых показателей надежности энергосистемы: средняя длительность нарушений электроснабжения (SAIDI) снизилась на 20%, а частота инцидентов на точку поставки (SAIFI) сократилась на 15%.

Территория обслуживания компании «Россети Тюмень составляет около 1,5 млн квадратных км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВтч.

Михаил Мананников