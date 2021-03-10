Алюминиевый автомобильный мост планируется построить в Нижегородской области

Алюминиевая ассоциация анонсировала строительство первого в России и Восточной Европе автомобильного алюминиевого моста. По сообщению ассоциации, инженерное сооружение длиной 72 м с пролетными строениями из алюминиевых сплавов планируется возвести в Нижегородской области на дороге Толоконцево--Могильцы через реку Линду.

Как уточнили в объединении, специальные техусловия для проектирования и строительства (СТУ) согласовал Минстрой РФ. Проект инициировали Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Московский государственный строительный университет и Научно-исследовательский институт транспортного строительства. Предполагается, что проект реализуют с участием Самарского металлургического завода (входит в Arconic Inc.), Красноярского металлургического завода и предприятия «Сеспель» из Чебоксар.

Автомобильный мост планируется построить и сдать в эксплуатацию в 2021 – 2022 годах, общий вес конструкций составит около 200 т. Добавим, первый за 50 лет алюминиевый пешеходный мост в России также построен в поселке Афонино под Нижним Новгородом в 2017 году.

Владимир Зубарев