Никиту Яковцева ждут в Ярославле в марте

5 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Вятка» мы рассказали историю десятимесячного Никиты Яковцева из Кировской области). У него акушерский паралич — в результате родовой травмы были повреждены нервы в правом плечевом сплетении, рука оказалась обездвиженной. Мальчик не может сидеть, ползать, переворачиваться. Восстановить двигательные функции руки Никиты способно только этапное микрохирургическое лечение. Рады сообщить: вся необходимая сумма (749 868 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 5 марта 17 122 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя «России 1», ГТРК «Вятка», «Смоленск», «Пермь», «Мурман», «Пенза», а также 139 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на 26 955 940 руб.