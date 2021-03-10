Во Владивостокском морском рыбном порту прошли обыски по делу о незаконном экспорте

Обыски прошли в офисах ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) в рамках дела о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 млрд руб., учредитель задержан, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах региона ряду СМИ.

«Проведены обыски в офисных помещениях ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", а также у его учредителя, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров — металлического лома на сумму более 1 млрд руб.»,— сказал собеседник «РИА Новости».

«Вести Приморья» уточняют, что задержаны совладелец ВМРП Денис Сарана и шесть сотрудников подконтрольных ему фирм.

Официального подтверждения информации о следственных действиях в ВМРП пока нет. Представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Дарья Немцева сообщила “Ъ”, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях в порту. «Это не мы»,— сказала она. В пресс-службе УФСБ по Приморью на звонки не отвечают. В приемной гендиректора ВМРП “Ъ” заявили, что «порт работает в обычном режиме, никаких обысков не было». Сотовый телефон Дениса Сараны сегодня выключен.

Грузооборот ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» в 2019 году составил 4592,3 тыс. т (данные за прошлый год пока не обнародованы).

Денис Сарана является членом совета директоров ВМРП, лично владеет 6,65% обыкновенных акций общества. Всего, по данным СМИ, семья господина Сараны контролирует 47% ОАО ВМРП, 52% — у ООО «Геотэкс» (Москва).

Алексей Чернышев, Владивосток