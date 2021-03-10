Спрос на оборудование для майнинга вырос в Новосибирске в феврале в три раза

В Новосибирске спрос на видеокарты вырос по итогам февраля почти в три раза, в Красноярске – в 2,8 раза по сравнению с февралем 2020 года. В целом по стране спрос на видеокарты вырос в 2,6 раза, сообщает пресс-служба «Авито», на готовые майнинговые фермы в 3,8 раза.

В компании связывают такой интерес с ростом стоимости криптовалют в начале 2021 года: в январе биткойн подорожал до $42 тыс., а 18 февраля обновил исторический максимум, достигнув $52 тыс. В феврале, как сообщал «Ъ», котировки биткойна на онлайн-биржах взлетели более чем на $5 тыс. после того, как стало известно, что в криптовалюту вложилась Tesla Илона Маска, инвестировав около $1,5 млрд.

Анна Егорова