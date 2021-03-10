Прокурор Сергей Охлопков награжден знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью II степени

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области». Соответствующий указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на портале правовой информации.
Как ранее писал “Ъ-Урал”, в ближайшее время господин Охлопков должен покинуть должность свердловского прокурора. О своем уходе прокурор объявил коллегам в начале февраля.
В данный момент в качестве основного кандидата на должность прокурора Свердловской области обсуждается заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов, однако официально он еще не назначен.