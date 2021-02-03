Сергей Охлопков может покинуть должность прокурора Свердловской области

В ближайшее время прокурор Свердловской области Сергей Охлопков уйдет в отставку, пишет Znak.com со ссылкой на источник. Об этом господин Охлопков объявил сегодня своим коллегам. По информации издания, он уйдет в отпуск, после которого напишет заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее московская комиссия проводила в прокуратуре Свердловской области проверку, целью которой была отставка прокурора региона. По данным издания, генпрокурор России Игорь Краснов хотел отправить господина Охлопкова в отставку в связи с обновлением системы.

Пресс-служба прокуратуры региона заявила изданию, что информация об отставке не соответствует действительности, а срок полномочий прокурора Свердловской области установлен до ноября 2021 года.

Сергей Охлопков был назначен прокурором Свердловской области в 2011 году. До назначения он занимал должность прокурора Республики Адыгея.

Михаил Мананников