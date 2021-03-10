10,63 процента годовых составила в январе 2021 года средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным физлицам на срок более года, сообщил Банк России. За месяц это показатель (97,1% от общего объема предоставленных гражданам рублевых кредитов) вырос на 0,58 процентного пункта (п. п.) — до максимального значения за последние пять месяцев. Без учета Сбербанка в январе как краткосрочные, так и долгосрочные средневзвешенные кредитные ставки были ниже. Эта разница по краткосрочным кредитам в декабре 2020 года уменьшилась до 0,78 п. п., а в январе 2021 года увеличилась до 0,95 п. п. По долгосрочным кредитам после снижения до 0,37 п. п. разница увеличилась до 0,49 п. п.