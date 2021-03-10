Губернатор готов к новому сроку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, находящийся во главе региона дольше любого из действующих руководителей субъектов федерации, заявил, что готов баллотироваться в 2021 году на новый срок, если будет поддержан президентом и населением. В администрации губернатора уверены, что поддержка населения есть. В реготделении «Единой России» считают, что именно Сергей Морозов должен возглавить регион на следующий срок. Социологи отмечают, что уровень доверия губернатору в регионе около 44%. Политологи соглашаются, что уровень поддержки господина Морозова в Ульяновской области достаточно высок. Хотя исход голосования они связывают со многими факторами, реального конкурента Сергею Морозову они не видят.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, отвечая во вторник на вопросы ТАСС, заявил, что готов участвовать в выборах главы региона в 2021 году. «У меня есть хорошая команда, и у нас есть замечательная предвыборная программа „Ульяновская область — только вперед“. Мы считаем, что с этой программой мы могли бы еще очень много добрых дел сделать для населения Ульяновской области, да и вообще в целом для Российской Федерации, но для этого должна быть воля населения и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента. Я готов»,— сказал господин ­Морозов.

После того как в сентябре 2020 года досрочно сложил с себя полномочия губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион более 26 лет, «старейшим» действующим губернатором-долгожителем стал Сергей Морозов. Он был избран впервые в декабре 2004 года, в четвертый раз вступил в должность губернатора в октябре 2016 года, получив на выборах 54,33%.

Впервые о своем намерении в 2021 году вновь баллотироваться на пост губернатора господин Морозов заявил в марте 2019 года, «чтобы не было никаких недомолвок». В 2016 году был принят региональный закон «О губернаторе», согласно которому глава региона не может занимать пост «более двух сроков подряд», но в администрации губернатора „Ъ“ поясняли, что господин Морозов «вправе снова баллотироваться, потому что с даты принятия закона у него идет только первый срок». После этого Сергей Морозов неоднократно повторял, что готов идти на пятый срок, если с этим будет согласен президент России.

Курирующий внутреннюю политику первый заместитель губернатора Александр Костомаров сказал „Ъ“, что тему шансов на поддержку президентом господина Морозова комментировать не может, но заверил, что у губернатора «достаточный уровень поддержки и доверия со стороны ­населения».

Источник в администрации губернатора, близкий к группе, выполнявшей соц­опросы, сообщил „Ъ“, что исследования, проведенные в конце минувшего года, показали: «уровень доверия губернатору составил ­свыше 44%».

Секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев сказал, что лично он и его коллеги по партии считают, что «Сергей Морозов — достойная кандидатура на пост губернатора» и за него готовы будут проголосовать члены партии, ее сторонники и близкие общественные организации, «а это далеко за 100 тыс. человек» (на предыдущих выборах за него проголосовали 286,4 тыс. избирателей).

Доктор политических наук Нина Дергунова отмечает, что протестные настроения в регионе достаточны, но население и „на ура“ не побежит за него голосовать, и быть категорически против Морозова еще не готово»,— отметила ­политолог.

Главным конкурентом Сергея Морозова во время предыдущей избирательной компании был депутат госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Тогда господин Морозов сумел одержать уверенную победу уже в первом туре (54,33% голосов).Коммунист смог набрать 25,4% голосов. Однако с тех пор популярность компартии в регионе значительно снизилась. Например, по итогам выборов в гордуму Ульяновска осенью прошлого года в парламент не сумел попасть ни один кандидат от партии. В беседе с „Ъ“ Алексей Куринный подтвердил, что намерен баллотироваться в губернаторы, «но изменить это решение могут многие факторы, все зависит от партии и ее позиции». Политолог Эрнест Старателев считает, что любым кандидатам бороться с Сергеем Морозовым «будет сложно». «Несмотря на политическое долголетие Морозов находится в отличной политической форме. Он лидер хорошо подготовленной для предвыборных баталий команды. В сентябре губернатор и „Единая Россия“ всухую разгромили КПРФ на выборах в Ульяновске и довыборах в Димитровграде. Губернатор успешно консолидировал элиты для решения этой задачи, а блок внутренней политики показал высокий профессионализм. Очевидно, что прошедшие выборы были разминкой перед федеральной кампанией по выборам депутатов Государственной думы и кампанией по выборам губернатора грядущей осенью. Пока это мощная электоральная машина, способная разгромить в Ульяновской области оппонентов действующей власти»,— считает он.

Сергей Титов, Ульяновск; Роман Чернов