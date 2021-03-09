Акции GameStop за два дня подскочили в цене более чем на 50%

Акции американской сети по продаже видеоигр GameStop за последние два дня прибавили в цене 54%, только сегодня рост составил 22%. Как известно, резкий рост акций GameStop, происшедший благодаря своеобразному биржевому флешмобу пользователей интернет-форума Reddit в конце января, привел к тому, что этими событиями заинтересовались американские регуляторы и Конгресс.

По данным Bloomberg, новый рост акций GameStop не был вызван еще одним флешмобом интернет-пользователей, а связан с планами по трансформированию компании, которые продвигает один из ее инвесторов, известный предприниматель Райан Коэн. В 2011 году он основал интернет-компанию Chewy, занимавшуюся продажей товаров для домашних животных. В 2017 году Райан Коэн продал свою компанию более крупному конкуренту, компании PetSmart, за $3,35 млрд. Позднее Райан Коэн стал инвестором-активистом в компании GameStop, а также купил 1,55 млн акций Apple, став ее крупнейшим частным акционером. В настоящее время Коэну принадлежит 12,9% GameStop и он активно продвигает план масштабной трансформации компании, призывая руководство развивать ее интернет-операции. Это было с оптимизмом воспринято инвесторами. «Примечательно, что акции GameStop сейчас растут в цене, тогда как котировки ее конкурентов падают»,— цитирует Bloomberg директора по инвестициям компании Personal Capital Крейга Бирка.

Евгений Хвостик