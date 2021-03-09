“Ъ” узнал имя европейского гостя Владимира Путина

“Ъ” стало известно имя гостя из Европы, с которым на днях поздно вечером в Кремле встречался Владимир Путин. О том, что такая встреча состоялась, 4 марта рассказал сам президент. По информации “Ъ”, господина Путина навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012).

«Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию,— поделился Владимир Путин с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", не назвав имени гостя.— Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: "Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву". Я говорю: "Чему?" — "Москва живет". Я говорю: "В каком смысле? Конечно, живет".— "У нас,— говорит,— в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто"».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником»,— сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента.

Господа Фийон и Путин сотрудничали в период, когда и последний был премьером, и с тех пор поддерживают дружеские отношения. Франсуа Фийон был среди тех, кого российский президент в декабре прошлого года лично поздравил с наступающими праздниками.

“Ъ” отправил запрос Дмитрию Пескову, но он пока не ответил на него.

О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний—членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,— отмечается на сайте объединения.

Напомним, Франсуа Фийон был едва ли не самым вероятным претендентом на пост президента Франции на выборах 2017 года, однако сошел с дистанции из-за обвинений в растрате госсредств и злоупотреблении служебным положением.

Елена Черненко, Галина Дудина