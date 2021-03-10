В правительстве вспомнили о речных ценностях

Спустя пять лет власти вернулись к идее о приватизации ветхих речных портов за 1 руб. Инвесторы смогут выкупить эти объекты под обязательство восстановить их и использовать по назначению. Однако внесенные по настоянию ФСБ поправки в законопроект ограничивают потенциальный список только теми речными портами, где возможен пункт пропуска через госграницу. Это резко сужает число потенциальных активов для приватизации, констатируют инвесторы.

Правительство вновь вернулось к идее о приватизации объектов речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за 1 руб. Идея обсуждалась еще в 2017 году. По итогам Госсовета в августе 2016 года президент Владимир Путин поручал установить критерии и порядок отнесения портов и имущества в них к невостребованным объектам и предложить упрощенный и ускоренный порядок их вовлечения в хозяйственный оборот.

По данным “Ъ”, доработанный законопроект, подготовленный Минтрансом и предусматривающий внесение изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта и закон о приватизации государственного и муниципального имущества, в марте был одобрен главным правовым управлением администрации РФ. Как следует из документов, законопроект согласован и профильным первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Согласно тексту документа, объекты речного порта, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, предлагается выставлять на конкурс с начальной ценой 1 руб. При покупке инвестор обязуется использовать порт по назначению (обслуживание пассажиров и грузов), а также устранить причины, по которым его состояние признано неудовлетворительным. Срок выполнения условий конкурса не должен превышать пять лет. Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие бюджетного финансирования на содержание причальных сооружений, а также отсутствие у эксплуатирующих организаций правовой основы для использования собственных средств на их ремонт привело к запрету эксплуатации причалов в московском Западном порту, тюменском, якутском и ульяновском портах. Ряд портов прекратили деятельность. Основным препятствием при приватизации остается «отсутствие экономически обоснованного интереса к заключению сделки по цене, определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости».

Теперь главной проблемой могут стать поправки, внесенные в законопроект по настоянию ФСБ.

Согласно им, невостребованными могут быть признаны объекты лишь тех речных портов, у которых установлены границы. Сейчас границы речных портов (в отличие от морских) официально вообще не установлены. Пока лишь предполагается, что границы будут установлены для тех речных портов, где есть или появится пункт пропуска через госграницу. В Минтрансе воздержались от комментариев.

В компаниях официально тему не комментировали. По мнению собеседника “Ъ” на зерновом рынке, в Волго-Донском бассейне однозначно найдутся порты, которые могут быть интересны экспортерам зерна — в Поволжье, Волгоградской и Ростовской областях. Но другой источник “Ъ” в отрасли считает, что такая приватизация может быть интересна в единичных случаях на Крайнем Севере или Дальнем Востоке. Успешные порты в состоянии найти десятки миллионов рублей, чтобы выкупить у государства причалы, а те, кому не хватает денег, не будут покупать и за 1 руб., полагает он. Большинство речных портов расположено в центре городов, эти территории выгоднее застроить.

В собственности государства много объектов, в которые за последние 30 лет не было вложено никаких средств, рассуждает президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев. Например, речной порт фактически перестал существовать в Нижнем Новгороде, но причальная стенка там осталась, не востребована причальная стенка и в центральном грузовом районе в Волгограде, есть такие объекты в Чебоксарах, Перми, поясняет господин Зайцев. Однако границ у речных портов сейчас нет, а требование их наличия создаст дополнительные ограничения, считает глава ассоциации. Установить границы речные порты смогут, если работают с внешнеторговыми грузами, а таких портов очень немного, заключает он.

Анастасия Веденеева, Анатолий Костырев