Кассационный суд встал на сторону жертвы советских репрессий

Второй кассационный суд общей юрисдикции вынес решение в пользу Елизаветы Михайловой — дочери репрессированных в советское время москвичей. Об этом “Ъ” сообщил ее представитель, юрист Григорий Вайпан. Женщина требовала от московских судов признать факт вынужденного переселения ее матери.

Ранее “Ъ” подробно рассказывал историю госпожи Михайловой. В 1937 году глава семьи был арестован по политической статье, его отправили в лагерь на Колыму. Мужчина освободился в 1946 году, но не смог вернуться к семье в Москву — бывшим заключенным запрещали проживать в «городах союзного значения». Он смог найти жилье и работу в маленьком городе в Молдавии, к нему из Москвы переехала жена со старшей дочерью. Елизавета Михайлова родилась уже в ссылке, сейчас ей 72 года, она живет на железнодорожном полустанке в 300 км от Москвы, в половине рассыпающегося барака без горячей воды, отопления и канализации.

По закону «О реабилитации жертв политических репрессий» у женщины есть право получить жилье там, где до репрессий жила ее семья, указывает господин Вайпан. В 2003 году Хорошевский районный суд Москвы подтвердил факт вынужденного переселения семьи — и признал, что жилье было утрачено в связи с политическими репрессиями. Однако Мосгорсуд отменил решение, и в 2004 году Хорошевский районный суд вынес противоположное постановление. Судьи указывали, что мать Елизаветы Михайловой добровольно уехала к мужу в ссылку — а значит, сама отказалась от жилья.

В 2019 году Елизавета Михайлова вместе с другими «детьми ГУЛАГа» дошла до Конституционного Суда. Тогда КС признал, что переезд для воссоединения с репрессированным членом семьи не может считаться добровольным, и указал, что дело Елизаветы Михайловой подлежит пересмотру. Однако в 2020 году Хорошевский районный суд оставил решение без изменений. Мосгорсуд согласился с этим.

Госпож Михайлова подала кассационную жалобу, и во вторник, 9 марта, суд встал на ее сторону. Мотивировочное постановление пока не готово; по словам господина Вайпана, суд постановил вернуть дело в Мосгорсуд и заново рассмотреть его.

Подробнее о жалобах москвичек, родившихся в ссылке во время советских репрессий, читайте в публикации “Ъ” «Хорошо хоть, что она в России умерла».

Александр Черных