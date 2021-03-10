Школьная олимпиада выходит в онлайн

Всероссийскую олимпиаду школьников (ВСОШ), которая дает ряд льгот финалистам при поступлении в вуз, разрешено проводить с использованием «информационно-коммуникационных технологий». Это следует из нового порядка, утвержденного Минпросвещения РФ. В ведомстве, впрочем, заверяют, что ВСОШ, в которой ежегодно участвуют около 6 млн школьников, сохранит преимущественно очный формат. При этом процедура проведения олимпиады, заявляют чиновники, стала «более технологичной и прозрачной», например, теперь в аудиториях в течение всего периода выполнения заданий должна вестись видеосъемка, как на ЕГЭ. В 2020 году порядок проведения ВСОШ критиковали в Генпрокуратуре, заявляя, что он «не отвечает современным реалиям и не в полной мере учитывает требования антикоррупционного законодательства».

Новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, разработанный Минпросвещения, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и федеральный) по 24 предметам. В последних двух этапах участвуют учащиеся 9–11-х классов. Победители и призеры заключительного этапа получают право поступить в любой российский вуз, для которого предмет олимпиады является профильным, без экзаменов. Ежегодно в олимпиаде участвуют около 6 млн школьников, однако льготы при поступлении получают более тысячи человек по стране. Организатором заключительного этапа выступает Минпросвещения. Сроки и места проведения ведомство согласовывает с Рособрнадзором по каждому образовательному предмету. По аналогичному сценарию разрабатываются комплекты заданий для регионального и заключительного этапов. Рособрнадзор также будет принимать участие в утверждении состава центральной предметно-методической комиссии по каждому предмету, оргкомитета по проведению олимпиады и жюри.

Документ впервые допускает возможность проведения муниципального и школьного этапов с помощью «информационно-коммуникационных технологий» (ИКТ) по согласованию с региональными чиновниками.

Заключительный этап ВСОШ также может проводиться с использованием ИКТ, если это разрешат Минпросвещения и Рособрнадзор.

В документе не раскрываются подробности, скорее всего, идет речь о возможности проводить этапы в онлайн-формате. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ведомство не смогло провести очно заключительный этап ВСОШ — в итоге дипломы олимпиады достались всем одиннадцатиклассникам, прошедшим в финальный этап состязаний. Впрочем, в Минпросвещения заверили “Ъ”, что олимпиада останется в очном формате, а нововведение предусмотрено на случай форс-мажорных обстоятельств.

Отметим, в 2020 году действующий порядок проведения ВСОШ критиковали в Генпрокуратуре, заявляя, что он «не отвечает современным реалиям и не в полной мере учитывает требования антикоррупционного законодательства». В результате в новом приказе более детально, чем прежде, описаны требования к центральном оргкомитету ВСОШ, участникам центральных предметно-методических комиссий, а также к доставке олимпиадных заданий. Документ обязывает обновлять состав жюри заключительного этапа ежегодно «не менее чем на одну треть», также теперь официально закреплена возможность участия победителей и призеров ВСОШ прошлых лет в оценивании работ.

При этом на региональном и заключительном этапах задания должны выполняться в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи (должна осуществляться в течение всего периода выполнения заданий). Задания, требующие устного ответа, принимающие обязаны также записывать «с использованием средств цифровой аудиозаписи». Их будут использовать жюри и апелляционная комиссия при возникновении спорных ситуаций. «Процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной,— заявляют в Минпросвещения РФ.— Кроме того, новый порядок нормативно закрепил и повысил ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады».

Впервые включены нормы, регламентирующие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. Так, необходимо наличие пандусов, расширенных дверных проемов, специальных кресел и других приспособлений. Во время проведения олимпиады должны присутствовать ассистенты, которые смогут помочь детям с ОВЗ или инвалидностью передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в бланки.

Кроме того, при необходимости организаторы олимпиады должны предоставить ассистента-сурдопереводчика, а олимпиадные задания оформить шрифтом Брайля.

«Олимпиада — это не задания на листе А4, это азарт поиска интересного решения, вызов для самого себя,— говорят в региональной общественной организации "Ассоциация победителей олимпиад".— Всегда есть списывающие, но не думаем, что изменение формата проведения этапов олимпиады будет стимулировать рост таких случаев». Видео- и аудиофиксацию во время проведения олимпиады в организации поддерживают: «Заключительный этап олимпиады дает очень важные льготы: поступление в любой вуз без экзаменов, президентский грант. Нужно, чтобы эти льготы получили самые достойные участники, поэтому ужесточается процедура контроля за проведением регионального этапа, выводящего на заключительный этап. По сути, такая процедура контроля реализована на ЕГЭ (по всей стране аудитории пунктов проведения экзамена оборудованы аппаратурой для аудио- и видеофиксации), поэтому не должно возникнуть серьезных проблем с материально-техническим оснащением или квалификацией организаторов». Учитель географии Леонид Перлов обращает внимание, что документом не предусмотрена ответственность за содержание заданий: «Экспертиза заданий олимпиад не предусмотрена на всех этих этапах, а сейчас ошибок в них достаточно. Также не оговаривается квалификация людей, которые должны задания составлять».

Анна Васильева