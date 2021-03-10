Бизнес нашел деньги на свет и тепло

Бизнес после пандемии восстанавливает платежи за энергоресурсы и коммунальные услуги медленнее, чем за другие товары и услуги, заметили аналитики «СПАРК-Интерфакс». По их оценкам, в прошлом году средняя просрочка платежей за электроэнергию выросла на 25%, а за тепло и воду — на 10%. Бизнес неохотно платит за услуги ЖКХ, потому что расчеты происходят постфактум, а мер воздействия на неплательщиков нет, говорят эксперты.

Бизнес (юридические лица и индивидуальные предприниматели) после карантина постепенно восстанавливает платежи за коммунальные услуги. Так, в первом полугодии средняя просрочка (в днях) платежей за электроэнергию выросла сразу в 1,4 раза год к году, а за тепло, воду и вывоз мусора — в 1,2 раза, согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Во втором полугодии ситуация стала улучшаться: просрочка за электроэнергию выросла в 1,1 раза год к году, а за тепло, воду и вывоз мусора осталась на уровне 2019 года. В результате по итогам всего года показатель по электроэнергии вырос в 1,25 раза, а по остальным услугами — в 1,1 раза.

Пандемия негативно отразилась на своевременности расчетов, но последствия оказались менее пугающими, чем ожидалось, отмечают аналитики «СПАРК-Интерфакс». Например, доля просрочки свыше 90 дней за электроэнергию в июне 2020 года составляла 24% против 2,1% в июне 2019 года, в ноябре — 18,9% против 7,9%, а в декабре — около 43% против 23%. Доля просрочки свыше 90 дней за тепло, воду и вывоз мусора во втором полугодии находилась в диапазоне от 17% до 57% в зависимости от месяца.

Практически не изменилась картина с расчетами бизнеса за другие товары и услуги, например за связь, транспортно-логистические услуги, лизинг, оборудование и стройматериалы. По данным «СПАРК-Интерфакс», уровень платежей без просрочки начиная с июня находился в диапазоне 66,5–75,5% в зависимости от вида товара или услуги. Просрочка более 90 дней во втором полугодии находилась в диапазоне 2–6,9%.

В 2020 году увеличение объема дебиторской задолженности за тепловую энергию наблюдалось по всем группам потребителей, сообщили “Ъ” в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании). Наибольший прирост приходится на группу «Промышленные потребители» — рост на 27,9%, или на 1,2 млрд руб., а также на группу «Прочие потребители», которая увеличила долг на 25,2%, или на 3,5 млрд руб. Группа «Потребители ЖКХ» увеличила долг на 6,5%, или на 8,7 млрд руб., из-за действовавшего моратория на взыскание пеней за неоплату услуг, отмечают в СПЭ. В «Т Плюс» (доля на рынке теплоснабжения РФ около 8%) говорят, что собираемость платежей за тепло по юрлицам и ИП во втором квартале 2020 года упала на 5,69%. Благодаря «комплексной работе с проблемными долгами и разъяснительной работе с потребителями» падение собираемости за весь год сократилось до 1,64%, говорят в компании.

В Ассоциации ГП и ЭСК сообщили “Ъ”, что во втором полугодии платежи за электроэнергию стали восстанавливаться, а в целом по итогам 2020 года удалось выйти на уровень оплаты 2019 года. За вывоз мусора юрлица, напротив, стали рассчитываться лучше. По данным «Российского экологического оператора», за 2020 год юрлицам было выставлено к оплате 48,9 млрд руб., из них оплачено — 43,4 млрд руб. (88,7%). Для сравнения: в 2019 году было выставлено к оплате 43,4 млрд руб., а оплачено 35,7 млрд руб. (82,3%).

«В бизнесе в целом нормой является предоплата за поставленную продукцию (услуги), а в сфере ЖКХ авансы предусмотрены только для части категорий потребителей и не в полном объеме»,— говорят в Ассоциации ГП и ЭСК. Кроме того, у энергоснабжающей организации зачастую отсутствуют эффективные механизмы воздействия на потребителей и нет возможности отключить их при наличии задолженности, поясняют в ассоциации. Уровень оплаты услуг ЖКХ в текущем году вернется к уровню 2019 года, если вновь не произойдет резкого роста заболеваемости или введения новых ограничительных мер, полагает Денис Красновский из АКРА.

Полина Смертина