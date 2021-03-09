Армянская оппозиция пытается заблокировать здание парламента

Сторонники оппозиционного движения Армении пытаются окружить здание парламента в Ереване, чтобы не допустить туда депутатов. Рядом со зданием установили две большие палатки. Ранее лидер армянской оппозиции Вазген Манукян призвал перекрыть входы, чтобы блокировать работу законодательного органа. 9 марта в Ереване продолжаются протесты с требованием об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. К парламенту стягиваются дополнительные силы полиции.

«Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход, чтобы ни один депутат не смог зайти в здание»,— обратился господин Манукян к протестующим (цитата по «Sputnik Армения»). Он добавил, что нужно, чтобы каждую ночь там были от 200 до 300 людей, которые защищали бы собравшихся и палатки.

Время от времени у здания парламента происходят небольшие потасовки и давка, передает «Sputnik Армения». К месту стягиваются дополнительные силы полиции, в том числе спецназ.

Координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян призвал оппозицию и полицейских не поддаваться на провокации. «Мы не собираемся вторгаться в здание. Эта наша очередная акция гражданского неповиновения. Мы на протяжении десяти дней перекрывали проспект Баграмяна, тем самым выражая свой протест»,— сказал господин Сагателян.

Политическая обстановка в Армении обострилась в феврале, когда Генштаб ВС потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна покинуть пост из-за его требования уволить заместителя главы Генштаба. Его отставку инициировали после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

Подробнее об обстановке в стране — в материале “Ъ” «Армянский кризис увяз в суде».