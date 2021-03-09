Завершено расследование дела о некачественном жилье для сирот в Тайшете, на которое жаловались Путину

Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Тайшета Александра Заики, его первого зама и экс-начальника жилищного отдела минимущества региона. Их и еще двоих бывших гендиректоров ООО «Бирюсапромстрой» обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве домов для детей-сирот в Тайшете. Дело было возбуждено после того, как на форуме ОНФ в мае 2019 года местный журналист рассказал президенту страны Владимиру Путину о том, что в Тайшете для сирот построены дома, у которых протекают крыши и идут трещины по стенам. Господин Путин назвал ситуацию «очевидно криминальным случаем». Дело вызвало общественный резонанс.

Дело расследовалось по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что указанные лица грубо нарушили нормы действующего законодательства при проведении аукционов, заключении государственных контрактов, выдаче разрешительной документации, проектировании и строительстве домов для детей-сирот по улице Транспортная города Тайшета в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2014–2018 годы». В результате в эксплуатацию были приняты дома, фактически находящиеся в аварийном состоянии.

Как сообщает региональное СУ СКР, объем уголовного дела составил 82 тома. На имущество обвиняемых наложен арест в сумме более 40 млн руб. Рассматривать дело будет Тайшетский городской суд.

Екатерина Еременко, Иркутск