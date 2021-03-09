Лёв уйдет с поста главного тренера сборной Германии после Евро-2020

Йоахим Лёв покинет пост главного тренера сборной Германии по футболу после чемпионата Европы, сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB). Он попросил расторгнуть его контракт, который действовал до чемпионата мира 2022 года.

«У меня были большие триумфы и болезненные поражения, но, прежде всего, много чудесных и волшебных моментов, среди которых были не только победа на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Я останусь благодарен DFB, который всегда создавал для меня и моей команды идеальные условия работы»,— заявил Йоахим Лёв.

61-летний Лёв тренирует национальную команду с 2006 года. За это время сборная Германии выиграла чемпионат мира (2014) и Кубок конфедераций (2017), становилась бронзовым призером чемпионата мира (2010) и дважды бронзовым призером чемпионатов Европы (2012 и 2016).

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.