Выданный Польшей предполагаемый киллер предстал перед судом в Красноярске

В Свердловском райсуде Красноярска сегодня, 9 марта, начался судебный процесс над Вячеславом Исминдировым — предполагаемым участником банды Вилора Струганова, более известного как Паша Цветомузыка. На судебном заседании обвиняемому продлили срок заключения в СИЗО еще на три месяца, представитель прокуратуры огласил обвинительное заключение.

По версии следствия, в июне 1997 года Вячеслав Исминдиров с напарником на территории автостоянки расстреляли 41-летнего Анатолия Артюшкова, претендовавшего на получение статуса «смотрящего» за Красноярским краем. Правоохранительные органы завели дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Раскрыть преступления удалось только в 2013 году. Следователи СКР задержали одного из стрелков, Александра Живицу, а также заказчика убийства Пашу Цветомузыку. В последующем им инкриминировали еще несколько эпизодов убийств, суд назначил им соответственно 12 и 9 лет лишения свободы.

Вячеслава Исминдирова объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск. «В 2018 году он был задержан на территории Польши, после чего в 2020 году подвергнут процедуре экстрадиции на территорию РФ»,— сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Адвокат Александр Смыков рассказал “Ъ”, что его подзащитный считает себя невиновным. У его клиента есть алиби на момент убийства: в день, когда было совершено преступление, Вячеслав Исминдиров находился на отдыхе в Турции.

О выдаче предполагаемого киллера — в материале “Ъ” «Цветомузыке прислали Палача».

Константин Воронов, Новосибирск