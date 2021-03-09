Производитель Axe и Dove уберет слово «нормальный» со своей продукции

Британско-нидерландская компания Unilever объявила, что отныне не будет использовать на упаковках косметической продукции слово «нормальный» для описания конкретных физических характеристик. Как отмечается в заявлении компании, проведенные исследования показали, что «использование слова "нормальный" для описания цвета волос или кожи заставляет большинство людей чувствовать себя так, будто их не берут в расчет».

То же исследование показало, что большинство людей считает, что производители косметической продукции и товаров для личной гигиены должны больше стремиться к тому, чтобы потребители чувствовали себя лучше, а не просто выглядели лучше. Большинство участников исследования также отметили, что, покупая какую-либо продукцию, они теперь больше обращают внимания на то, какую позицию занимает производитель этой продукции в определенных общественных вопросах. В связи с этим Unilever принял решение запустить кампанию «Позитивная красота», которая учтет эти ожидания потребителей. Слово «нормальный» будет убрано с 200 видов продукции таких популярных брендов, как Dove, Lifebuoy, Axe, Sunsilk и других. Кроме того, Unilever отказывается от чрезмерного редактирования фотоизображений моделей для своей рекламы.

В прошлом году на фоне акций протеста против расового неравенства и критики по поводу недостаточного разнообразия в рекламе и ассортименте продукции с учетом расового равенства Unilever, как и ряд других производителей, внесли изменения в описание своей продукции. Так, в линейке товаров Unilever для ухода за кожей слова «светлый и привлекательный» были заменены на «сияющий и привлекательный». Аналогичные шаги предприняла компания L`Oreal, которая отказалась от использования слов «отбеливающий», «белый», «светлый» и «осветляющий» в описании всех своих товаров для ухода за кожей. А Johnson & Johnson приняла решение вообще прекратить продажу кремов и лосьонов, отбеливающих кожу.

Алена Миклашевская