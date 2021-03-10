Зачем отрезать себе голову Это самый простой способ избавиться от паразитов и хищников

«Это был какой-то фильм ужасов»,— вспоминает Саяка Мито, эколог-исследователь из Университета Нары (Япония). Такое впечатление произвела на нее голова, отделившаяся от тела морской улитки и плававшая вокруг него, неподвижного.

«Мы думали, что эта морская улитка, лишившись тела, а значит, и сердца, и других жизненно важных органов, очень быстро умрет,— продолжает Мито,— но в считаные дни тело начало регенерировать и спустя месяц восстановилось полностью».

Подобного рода события хорошо известны у более простых созданий вроде гидры или круглых червей, но улитка — существенно более сложно устроенное существо, а значит, мы, живя в XXI веке, мало что понимаем в биологии, заключает исследовательница.

Морская улитка, проделавшая аутотомию (или декапитизацию), была лабораторным животным, принадлежавшим к роду Elysia; вид называется marginata. Из 15 улиток, служивших лабораторным материалом, аутотомию произвели пять. Исследователи также выловили в природе двоюродных сестер marginata — Elysia atroviridis, 82 штуки, из них только три декапитизировались, две из них отрастили новое тело.

В среднем спустя сутки у аутотомизировавшихся улиток зарастало отверстие в шее, некогда позволявшее голове получать из тела необходимые вещества. Питаться улиточная голова начинала еще быстрее на водорослях, используя их фотосинтетические возможности в целях выживания.

Тела, отвергнутые головами, погибали.

По предположению исследователей, которое пока не имеет научного подтверждения, морские улитки рода Elysia, отрезая себе тело, преследовали цель избавиться от мелких паразитических ракообразных, которые буквально одолевали их; в новых телах этих паразитов уже не было. Есть и другая версия: это защитный механизм, который позволяет улиткам не погибнуть при встрече с хищниками, но почему механизм этот заработал в спокойных лабораторных условиях, совершенно непонятно.

Extreme autotomy and whole-body regeneration in photosynthetic sea slugs; Sayaka Mitoh, Yoichi Yusa; Current Biology, март 2021 г.

Виталий Логофет