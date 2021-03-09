Магазин Sunlight подал в суд на ТРЦ «Гринвич» из-за арендных платежей

Арбитражный суд Свердловской области назначил судебное разбирательство дела на 26 марта между ювелирным магазином Sunlight и ТРЦ «Гринвич». Как следует из данных в картотеке суда, ООО «Солнечный свет» (юридическое лицо Sunlight) подало иск к ООО «Управляющая компания Итс-Групп» (ТРЦ «Гринвич») еще в январе. Компания планирует взыскать с торгового центра больше 9,6 млн руб.

«Истец обратился в арбитражный суд к ответчику о взыскании 9,6 млн руб. неосновательного обогащения, о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения в связи с невозможностью пользования помещением в период приостановления деятельности объектов розничной торговли согласно указу губернатора Свердловской области о введении режима повышенной готовности», — указано в определении суда.

Через суд компания Sunlight пытается добиться уменьшения постоянной части арендной платы за период с 28 марта по 3 августа 2020 года на 100%. В определении суда указано, что ответчик иск не признал и представил в материалы дела отзыв.

Отметим, что ранее представители торгового центра заявляли, что арендаторы торгово-развлекательных центров «Гринвич» и «Пассаж» не платили арендную плату за те месяцы, когда ТРЦ не работали из-за ограничений по коронавирусу.

«Предложение было сделано всем, но они отказались», — рассказал “Ъ-Урал” директор ТРЦ «Пассаж» и «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев. Почему именно компания отказалась принимать это предложение директор пояснять не стал.

Напомним, что также с торговым центром судится H&M, чей магазин закрылся в «Гринвиче». Компания подала два иска об обязании устранить препятствия в пользовании арендованным помещением и об устранении нарушений права аренды были поданы в декабре 2020 года. Также компания подала иск к компания «Кит Екатеринбург».