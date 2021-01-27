Екатеринбургский ТЦ пытается отсудить у H&M больше 3 млн рублей «Кит Екатеринбург» обратился в суд из-за арендных платежей

Компания «Кит Екатеринбург» обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к компании H&M (ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц»).

Заявление поступило в суд еще 14 января. Согласно картотеке арбитражного суда, сумма исковых требований составляет 3,1 млн руб. Компания подала иск о взыскании задолженности по арендной плате за август 2020 в размере 1,9 млн руб. и за сентябрь в размере 1,1 млн руб.

Отметим, что ООО «Кит Екатеринбург» владеет «Моллино Менеджмент», а под их управлением кроме ТЦ «Кит» также находится ТРЦ «Глобус», где работает магазин одежды H&M.

Арбитражный суд оставил исковое заявление без движения из-за того, что не была уплачена госпошлина. 22 января ООО «Кит в Екатеринбурге» подал новый иск в той же компании, но оно вновь оставлено без движения из-за того что аналогичное заявление уже было подано ранее.

На запросы с просьбой о комментарии с 25 января представители компаний пока не ответили.

Стоит отметить, что это не первый суд для H&M с екатеринбургскими компаниями. В картотеке есть два исковых заявления от ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» к ООО «Управляющая компания ИТС-Групп» (бенефициаром является Игорь Заводовский, совладелец ТРЦ «Гринвич»). Два иска об обязании устранить препятствия в пользовании арендованным помещением и об устранении нарушений права аренды были поданы в декабре 2020 года.

Напомним, в прошлом году магазин этой сети закрылся в ТРЦ «Гринвич», как объясняли в администрации магазина, его закрыли «в связи с прекращением подачи электроэнергии со стороны ТРЦ "Гринвич"».