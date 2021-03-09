Японская компания «Такеда» вложила в ярославское фармпроизводство €100 млн

Объем инвестиций, вложенных в ярославскую производственную площадку японской фармацевтической компании «Такеда» превысил €100 млн, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности правительства Ярославской области.

В департаменте отметили, что дальнейшие перспективы развития фармкомпании «Такеда» в Ярославской области недавно обсуждались в Ярославле на площадке предприятия в индустриальном парке «Новоселки». В обсуждении участвовали директор департамента Галина Пенягина и генеральный директор компании «Такеда Ярославль» Крис Дёрте Бутткус.

«Приоритетное внимание уделяется торгово-экономической кооперации, в частности наращиванию объема товарооборота и применению в России передовых технологических решений, созданных в Японии»,— отметила госпожа Пенягина.

По словам госпожи Бутткус, в ближайших планах японской фармацевтической компании провести дальнейшую локализацию производства инновационных препаратов из глобального портфеля «Такеда» в Ярославской области.

Компания «Такеда» открыла производство лекарственных препаратов в индустриальном парке Ярославля в 2013 году.

Дарья Сабаева