Найдены пропавшие в Хакасии туристы на снегоходах

В Хакасии завершились поиски пропавших туристов из Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. По данным спасательного ведомства, трое мужчин попали 8 марта в Орджоникидзевском районе. Утром они поехали кататься на снегоходах, но в гостиницу в поселке Приисковый так и не вернулись.

Местные власти, МВД и МЧС организовали поиски пропавших, которые увенчались успехом. «Ближе к обеду поступила пока неподтвержденная оперативная информация о том, что туристы найдены, с ними все в порядке», - рассказали в республиканском МЧС.

В ноябре 2018 года в селе Приисковое пропала группа из четырех туристов (трое мужчин и женщина). Они выехали на снегоходах к озеру Панфиловское, но в условленное время группа не вернулась. В ходе поисковой операции удалось обнаружить снегоходы туристов и временное убежище, где группа укрывалась от непогоды.

Хакасские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. В мае 2019 года тела двух туристов были обнаружены у подножья горы. Позже спасатели нашли останки еще двух туристов.

Илья Николаев