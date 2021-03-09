Написанную на основе релиза ФСБ статью “Ъ” заблокировал Facebook

Пост со ссылкой на материал “Ъ” от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) заблокировал Facebook, пометив как ложную. При этом доступ к посту со ссылкой на расширенный материал “Ъ” не был ограничен.

По данным СКР, ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, которые были причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. На сайте ведомства сообщалось о составе группы из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет, а также иных неустановленных лиц. Посты были удалены Facebook на основе выводов, сделанных украинской фактчекинговой платформой StopFake. Она заявила, что задержанные якобы не связаны с неонацистами Украины. По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, группу МКУ в 2018 году создал житель Украины Егор Краснов. В нее также входили трое местных жителей Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов.

О блокировке статей о задержании радикалов также сообщили ТАСС, РБК и «Ведомости». Материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР. В материалах ТАСС и РБК имена не назывались, как и в официальных пресс-релизах.

За разъяснениями к Facebook намерено обратиться агентство ТАСС, Роскомнадзор также собираются уведомить о случившемся.

Следователь Илья Бичев в интервью StopFake сказал, что не передавал СМИ данных о причастности этих людей к группировке. При этом он отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, сославшись на тайну следствия.

Подробнее о задержании участников группировки — в материале “Ъ” «Экстремизм нашли на заборе».