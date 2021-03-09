В Петропавловском соборе Перми принимают пожертвования с помощью цифрового штрихкода

Петропавловский собор Пермской епархии РПЦ начал внедрять новые методы сбора пожертвований: средства можно перечислить с помощью QR-кода, размещенного на листовках в храме. Об этом сообщает телеграм-канал IT-Пермь.

Представитель Пермской епархии подтвердил интернет-газете «ТЕКСТ», что цифровой сервис в храме заработал официально с одобрения руководства. Настоятель прихода Петропавловского собора Сергий Кармашев рассказал, что он расположен на листовках в пользу благотворительной акции. Проект запущен совместно с пермским сервисом платежей Ckassa».

Согласно сайту собора, теперь пожертворвания можно вносить онлайн с помощью банкровских карт.

На сайте собора также есть раздел для пожертвований на благотворительную акцию «Ангел-хранитель» (помощь многодетным и малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации). Деньги можно перечислить с помощью банковских карт.