США обеспокоены возможностями России и Китая в космосе

Возможности, которые имеются у России и Китая в космическом пространстве, вызывают опасения у американской стороны, заявил командующий космическими силами США генерал Джон Реймонд.

«Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли или для нарушения нашей способности использовать спутники. У обеих стран есть возможности, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы здесь уже сегодня, мы не говорим о будущем»,— сказал господин Реймонд в интервью The New York Times.

Он рассказал о российском спутнике, который напоминает матрешку и предназначен «для уничтожения американских спутников на низкой околоземной орбите». Китай, по его словам, обладает спутником с «роботизированной рукой». Джон Реймонд отметил, что космос лежит в основе национальной обороны США, противники понимают это и развивают свои возможности.

В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин призвал космические державы заключить соглашение о запрете оружия в космосе, а также на его применение против космических объектов. До этого Россия и США провели первые за семь лет переговоры по космосу.

Подробнее о первом размещении эскадрильи космических сил США за пределами страны — в материале “Ъ” «Космические силы приземлились в Катаре».