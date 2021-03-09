Недвижимость банкротной «Витязевской птицефабрики» оценили в 103 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Витязевская птицефабрика» опубликовал отчет об оценке недвижимого имущества банкротного предприятия. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Как следует из документов, всего оценке подлежало 55 единиц недвижимого имущества. Его рыночная стоимость составила 102,9 млн руб. Наибольшую ценность представляют два земельных участка (58,2 тыс. и 25,3 тыс. кв. м) общей стоимостью 18,4 млн руб. Также оценке подлежали здания птичников, склады и другая недвижимость. Дата проведения торгов пока не определена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Витязевская птицефабрика» зарегистрировано в Анапском районе Кубани в 2004 году. Основной вид деятельности – животноводство. Данных о выручке не представлено, чистый убыток в 2019 году составил 1,88 млн руб. Владельцем указано ныне недействующее ООО «Межтранссервис».

В августе 2014 года в компании ввели наблюдение на шесть месяцев. Задолженность предприятия на тот момент составляла 1,58 млрд руб. Из них 1,42 млрд руб. – долг перед «Россельхозбанком». При этом, ранее в марте того же года следственное управление по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении гендиректора предприятия по факту невыплаты зарплаты в течение более чем полугода. В 2015 году следователи возбудили еще одно дело – на этот раз о кредитном мошенничестве.

В январе 2020 года часть движимого и недвижимого имущества компании купило СХП «Гремучка», принадлежащее одному из богатейших предпринимателей Ставропольского края Арсену Салпагарову.

Алексей Белянин