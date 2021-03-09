В Омске осудили группировку бутлегеров

Первомайский райсуд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении шести участников группировки, занимавшейся производством и сбытом немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установило следствие и суд, в 2019 году бутлегеры открыли на территории Центрального округа нелегальный цех по производству и разливу немаркированной алкогольной продукции, организовали ее сбыт. Деятельность цеха была пресечена сотрудниками ФСБ, оперативники изъяли свыше 7 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции, оборудование, более 14 т спирта, а также около 40 тыс. пустых бутылок.

Подсудимые вину по делу признавали частично. В соответствии с приговором суда организатор группировки осужден на два годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Остальным фигурантам дела назначено наказание от 1 года 1 месяца до 1 года 8 месяцев.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства изъятый по делу автотранспорт, на котором осуществлялась перевозка продукции. Алкогольную и спиртосодержащую продукцию, сырье и оборудование суд постановил уничтожить.

Илья Николаев