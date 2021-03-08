Ракова: в Москве во вторую волну коронавируса переболело в 3 раза больше людей, чем в первую

Количество переболевших COVID-19 в Москве за вторую волну эпидемии втрое превысило количество переболевших в первую волну, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Относительно вероятности третьей волны коронавируса она прогнозы строить не стала.

«Я сказала, что я вообще не строю прогнозы ни на первую, ни на вторую, ни на третью волну. Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий»,— сказала вице-мэр в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы». «Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же»,— отметила Анастасия Ракова.

«Да, многие страны закрываются на локдаун, но проблема в том, что они не открывались с локдауна. Многие очень европейские страны выбрали тактику, при которой они уже второй год закрыты, и поэтому любая их попытка открыться, снизить ограничительные меры, как я уже говорила, ведет за собой автоматически взрывной рост заболеваемости»,— сказала вице-мэр. «Мы локдаун объявляли в прошлом году только весной, после этого никаких локдаунов в Москве не было. Были определенные разумные ограничения, но несмотря на всю Европу в сентябре месяце Москва жила полноценной жизнью, все работало, все было открыто»,— говорит госпожа Ракова.

«И постепенно за эти полгода сформировался, я уже сказала, определенный популяционный иммунитет, очень много людей уже переболело. Если сравнить первую волну, весеннюю, вторую, осеннюю, то во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей»,— отметила вице-мэр.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 10 253 случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Это на 3,23% меньше, чем выявили накануне — 10 595. Общее количество заразившихся достигло 4 333 029.