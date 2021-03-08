Госсекретарь США назвал Лукашенко «последним диктатором Европы»

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «последним диктатором Европы». Это произошло во время виртуальной церемонии чествования активисток всего мира за проявленную ими смелость. Первой из чествуемых со слов господина Блинкена стала белорусская активистка Мария Колесникова.

США на этой церемонии чествуют женщин, продемонстрировавших смелость и лидерство в защите прав человека, свободы вероисповедания и расширения прав и возможностей женщин.

Господин Блинкен, назвав госпожу Колесникову борцом за демократию в Белоруссии, заявил: «Перед президентским выборами в прошлом году она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы выступить против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы». «Она не присутствует на церемонии по видеосвязи, поскольку находится в белорусской тюрьме»,— сказал госсекретарь. США продолжат настаивать на ее безоговорочном освобождении и на освобождении всех политических заключенных в Белоруссии, отметил он.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана и арестована в начале сентября 2020 года. Уголовное дело о призывах к захвату власти было возбуждено после создания Координационного совета оппозиции по поручению бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

О роли женщин в протестах читайте в публикации “Ъ” «Если женщина против».