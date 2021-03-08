Кравчук рассказал об обсуждении возможности сохранить СССР в виде конфедерации

СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, такой сценарий обсуждался перед подписанием Беловежских соглашений (8 декабря 1991 года), но реализовать его не удалось.

«(Бывший президент РСФСР и России Борис.— “Ъ”) Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил — Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?» — рассказал господин Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, после они решили обсудить такой сценарий с президентом СССР Михаилом Горбачевым. Однако тот отверг возможность конфедерации, поскольку «должен быть один президент», утверждает Леонид Кравчук.

«Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич, у нас не клеится, мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию. Горбачев говорит: а образец конфедерации можете предложить? Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент»,— рассказал первый президент Украины.

8 декабря 1991 года тогдашний президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение в Беловежской пуще. Оно предполагало создание Содружества независимых государств (СНГ). СССР существовать перестал.