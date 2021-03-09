«Роснефть» добралась до петербургских автобусов

ГУП «Пассажиравтотранс» заключит трехлетний контракт на поставку топлива для автобусов со структурой «Роснефти» почти по первоначальной цене лота — 9 млрд рублей. После того как в 2019 году «Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию (ПТК), крупнейшего независимого оператора в Петербурге с большой сетью АЗС, компания стала основным претендентом на договор с одним из его главных корпоративных клиентов. Собеседники “Ъ” считают, что в ряде случаев топливо могло обойтись ГУП дешевле, подчеркивая, что по предыдущему контракту с «Татнефтью» скидка могла составить 15%.

ООО «РН-Карт», структура «Роснефти», выиграло конкурс ГУП «Пассажиравтотранс» на заправку машин в 2021–2024 годах, следует из материалов портала госзакупок. Заявка «Газпромнефти» не прошла отбор, так как до ее АЗС от автобусных парков ехать дальше. Единственным поставщиком выбрана компания «РН-Карт», говорится в протоколе. При этом снижение стоимости контракта от первоначальной цены составило 0,1%. Таким образом, потенциального торга за договор, при котором стороны могли снизить стоимость до 25%, не произошло.

В месяц «Пассажиравтотрансу» требуется 3–4 млн литров дизельного топлива (ДТ) «Евро-5», общий объем топлива по контракту составляет около 198 млн литров, сообщили “Ъ” в ГУП. Исходя из этого, цена за литр ДТ составит 45,9 рубля. Действующий контракт на поставку топлива заключен с компанией «Татнефть-АЗС-Запад», она обошла традиционного поставщика — ПТК, закупавшего топливо у «Сургутнефтегаза» — в 2016 году. Для «Татнефти», которая тогда только завершила консолидацию 100% акций НПЗ «Танеко», победа на конкурсе стала укреплением позиций на рынке Петербурга. По воспоминаниям одного из участников рынка, «Татнефть» снизила стоимость на 15%. Впрочем, даже тогда контракт был разделен на две составляющие: разыгрывался один конкурс на поставку топлива, а другой — на его разлив непосредственно в автобусы на АЗС. Последний достался ПТК.

«Заключение единого договора в 2021 году обусловлено изменившейся за эти годы конъюнктурой рынка»,— поясняют в ГУП «Пассажиравтотранс».

Участники рынка считают, что разбивка по лотам, в том числе территориальным, была бы выгоднее как для потребителя, так и для поставщика. В некоторых районах заправки других компаний ближе к автопарку, что сокращает холостые пробеги, объясняет собеседник “Ъ”. По оценкам директора ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» Айдара Хабибуллина, стоимость затрат на проезд автобусом дополнительно 1 км до АЗС в расчете на 1 литр заправленного топлива выше на 5 копеек. «Гипотетически сеть АЗС, удаленная на 3 км, но с ценой ниже на 30 копеек могла сделать более эффективное для обеих сторон предложение»,— говорит он.

После покупки ПТК вертикально интегрированная нефтяная компания «Роснефть» обладает возможностью бесперебойных поставок и инфраструктурой, поэтому ее преимущество в конкурсе очевидно, отмечает президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Контракт с ГУП всегда был «сладким» для рынка, добавляет он.

Сеть ПТК изначально строилась в непосредственной близости от крупных городских предприятий. Заправками пользовались служебные автомобили образовательных и медицинских учреждений, МВД, МЧС. Компания снабжала нефтепродуктами автотранспортное предприятие «Смольнинское», отвечающее за транспортировку чиновников правительства Петербурга.

По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля АЗС ПТК на рынке города составляла около 17% (по численности заправок). Большая доля была только у ЛУКОЙЛа — 24%, но после закрытия сделки «Роснефть» стала крупнейшей сетью в городе с долей 27%.

Яна Войцеховская