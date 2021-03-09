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Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ   |  купить фото

«Роснефть» добралась до петербургских автобусов

Покупка сети ПТК позволила компании обойти конкурентов из Татарстана

ГУП «Пассажиравтотранс» заключит трехлетний контракт на поставку топлива для автобусов со структурой «Роснефти» почти по первоначальной цене лота — 9 млрд рублей. После того как в 2019 году «Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию (ПТК), крупнейшего независимого оператора в Петербурге с большой сетью АЗС, компания стала основным претендентом на договор с одним из его главных корпоративных клиентов. Собеседники “Ъ” считают, что в ряде случаев топливо могло обойтись ГУП дешевле, подчеркивая, что по предыдущему контракту с «Татнефтью» скидка могла составить 15%.


ООО «РН-Карт», структура «Роснефти», выиграло конкурс ГУП «Пассажиравтотранс» на заправку машин в 2021–2024 годах, следует из материалов портала госзакупок. Заявка «Газпромнефти» не прошла отбор, так как до ее АЗС от автобусных парков ехать дальше. Единственным поставщиком выбрана компания «РН-Карт», говорится в протоколе. При этом снижение стоимости контракта от первоначальной цены составило 0,1%. Таким образом, потенциального торга за договор, при котором стороны могли снизить стоимость до 25%, не произошло.

В месяц «Пассажиравтотрансу» требуется 3–4 млн литров дизельного топлива (ДТ) «Евро-5», общий объем топлива по контракту составляет около 198 млн литров, сообщили “Ъ” в ГУП. Исходя из этого, цена за литр ДТ составит 45,9 рубля. Действующий контракт на поставку топлива заключен с компанией «Татнефть-АЗС-Запад», она обошла традиционного поставщика — ПТК, закупавшего топливо у «Сургутнефтегаза» — в 2016 году. Для «Татнефти», которая тогда только завершила консолидацию 100% акций НПЗ «Танеко», победа на конкурсе стала укреплением позиций на рынке Петербурга. По воспоминаниям одного из участников рынка, «Татнефть» снизила стоимость на 15%. Впрочем, даже тогда контракт был разделен на две составляющие: разыгрывался один конкурс на поставку топлива, а другой — на его разлив непосредственно в автобусы на АЗС. Последний достался ПТК.

«Заключение единого договора в 2021 году обусловлено изменившейся за эти годы конъюнктурой рынка»,— поясняют в ГУП «Пассажиравтотранс».

Участники рынка считают, что разбивка по лотам, в том числе территориальным, была бы выгоднее как для потребителя, так и для поставщика. В некоторых районах заправки других компаний ближе к автопарку, что сокращает холостые пробеги, объясняет собеседник “Ъ”. По оценкам директора ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» Айдара Хабибуллина, стоимость затрат на проезд автобусом дополнительно 1 км до АЗС в расчете на 1 литр заправленного топлива выше на 5 копеек. «Гипотетически сеть АЗС, удаленная на 3 км, но с ценой ниже на 30 копеек могла сделать более эффективное для обеих сторон предложение»,— говорит он.

После покупки ПТК вертикально интегрированная нефтяная компания «Роснефть» обладает возможностью бесперебойных поставок и инфраструктурой, поэтому ее преимущество в конкурсе очевидно, отмечает президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Контракт с ГУП всегда был «сладким» для рынка, добавляет он.

Сеть ПТК изначально строилась в непосредственной близости от крупных городских предприятий. Заправками пользовались служебные автомобили образовательных и медицинских учреждений, МВД, МЧС. Компания снабжала нефтепродуктами автотранспортное предприятие «Смольнинское», отвечающее за транспортировку чиновников правительства Петербурга.

По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля АЗС ПТК на рынке города составляла около 17% (по численности заправок). Большая доля была только у ЛУКОЙЛа — 24%, но после закрытия сделки «Роснефть» стала крупнейшей сетью в городе с долей 27%.

Яна Войцеховская


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