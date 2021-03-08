Домашний гардероб адаптируется к офисам

Деловые костюмы становятся более домашними: дизайнеры и производители одежды предлагают новые вариант офисного дресс-кода. Так, японские компании Whatever и Aoki в привычный деловой костюм добавили элементы пижамы. Подобные решения появились и у других производителей. Они рассчитывают, что новый дизайн особенно заинтересует тех, кто долгое время работает в дистанционном формате и не хочет полностью отказываться от комфортной одежды в офисе. А готовы ли к таким переменам российские компании? Выяснял Сергей Гусев.

Пиджак, рубашка и галстук, а внизу спортивные или пижамные штаны — этот образ «удаленщика» сопровождал Zoom-конференции и переговоры по Skype большую часть 2020 года и продолжает оставаться актуальным. Только теперь в таком же виде сотрудникам предлагают приходить в офис. Так, японские бренды соединили элементы домашней и деловой одежды для тех, кто возобновляет живое общение с коллегами. Такой подход преобразил финансовые показатели производителя костюмов Aoki. По итогам 2020-го компания потеряла более $100 млн, и теперь решила переосмыслить строгие пиджаки и брюки, оставила лишь привычный крой, а ткань заменила на однотонную трикотажную.

Намерены выпустить костюмы наподобие японских в модном доме Raschini, особенно после дистанционной работы. Обладатель классических вещей захотел от них большего комфорта и функциональности, подчеркивает директор Raschini Сергей Викулин: «Классическая форма костюма, а, с другой стороны, это костюм, в котором можно без каких бы то ни было ограничений по комфорту ходить в спортивный зал. Несмотря на классическую форму пиджака, он сделан из тканей, которые тянутся и дышат. Сейчас мы активно продаем сорочки, которые сделаны из технологических тканей, которые гладить не надо, они прекрасно форму держат».

Пандемия подстегнула нарастающий с годами тренд: деловой пиджак становится бесформенным, с мягкими плечами и из комфортных тканей. Еще одна тенденция — деловой костюм все больше похож на спортивный, подчеркивает директор акционерного общества «Большевичка» Владимир Гуров: «Меняются конструкции, вообще, ткани становятся более легкими. И костюм, по сути, по весу равен рубашке. Есть фильм “Джентльмены”, там молодые ребята в casual-костюмах. Мы сделали в коллекции такую модель, сейчас фиксируем рынок, очень хороший отзыв. Он сделан из фланели, не пиджак, а такая куртка, по идее, как бы от тренировочного костюма — сейчас тоже есть такой тренд. Берут и молодые, и среднего возраста, и зрелого возраста люди. Что удивительно, носят чуть ли не с галстуками».

Кстати, некоторые компании замечают, что сотрудники, вернувшись с «удаленки», неохотно отказываются от неформального стиля. Этот тренд не обошел и российские офисы, отметила глава по развитию персонала компании Deloitte в СНГ Анастасия Лебедева: «Поскольку у нас в компании работают люди в большинстве своем молодые, для них важно выражать себя через то, как они одеваются. Еще в 2019 году сотрудники пришли к выводу, что им было бы комфортнее придерживаться casual, бизнес-стиля, решать, как они будут одеваться, в соответствии с расписанием своего дня. У нас гибридный график сейчас. Мои клиенты тоже достаточно свободный стиль в одежде используют, и мы, наверное, соответствуем им в этом, особенно если говорить о внутренних встречах сотрудников фирмы. Более спортивный, повседневный стиль одежды, например, свитшоты, что-то такое иногда проскальзывает».

А вот для каждой десятой компании важно, как выглядит работник на совещании, пусть и дистанционном. Согласно результатам опроса, который провел Superjob в начале года, чаще всего финансовые организации просят сохранять деловой стиль как в офисе, так и на «удаленке», но допускают и casual. А вот меньше всего следят, в какой одежде сотрудник вышел на работу, в сфере IT и строительных фирмах. Невозможно увидеть джинсы с рубашкой и блейзером в компаниях, которые работают с иностранными партнерами и заказчиками, поясняет независимый консультант в области HR и стратегического консалтинга Михаил Столовицкий: «Конечно, люди, вернувшиеся c “удаленки”, тяготеют к переходу от костюмов или чего-то более или менее формального. Но крупные лидирующие компании спокойно продолжают следовать дресс-коду. Возвращаясь в офис, ты вылезаешь из джинсов, надеваешь рубашку, а не футболку. В IT-компаниях, действительно, менее формальная одежда, более свободное мышление.

Но там, где работа требует порядка, дисциплины, выполнения офисных процедур, безусловно, одетые по приличному дресс-коду сотрудники гораздо более собраны и сконцентрированы».



Как выяснили австралийские ученые, удаленная работа в пижаме едва ли повлияла на продуктивность сотрудников, зато пошатнула ментальное здоровье. О своем состоянии беспокоятся две трети участников эксперимента, которые хотя бы раз в неделю провели целый день, не переодеваясь.

Ольга Сергиенко