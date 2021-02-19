Компании задумались о гибридном режиме

Более половины российских компаний собираются перейти на гибридный режим: часть дней сотрудники будут работать из дома, часть — в офисе. К таким выводам по итогам исследования пришел аналитический центр онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24». В опросе участвовала почти тысяча компаний.



53% из них планируют перейти на гибридный график работы. А две трети респондентов считают, что такой режим эффективнее полностью удаленного, сообщил “Ъ FM” заместитель гендиректора «Битрикс24» Сергей Кулешов: «Очные коммуникации, возможность хотя бы иногда проводить время с коллегами, общаться и вообще ощущать в том числе эмоциональный невербальный контакт, конечно, добавляет и мотивации, и сплоченности, и эффективности. 84% уверены, что культура дистанционной работы, которую мы получили в 2020 году, поможет большинству компаний адаптироваться, перейти к какому-то, возможно, гибридному графику. Все попробовали, большинство поняли, что “удаленка” — это не так плохо и не так ужасно, как казалось изначально.

Многие, конечно, говорили, что работа в офисе зачастую гораздо более эффективна. При этом у гибридной схемы, конечно, много плюсов. Они связаны с логистикой: людям не нужно добираться до места работы, кроме того, компании могут немного оптимизировать свои расходы в части обеспечения офиса, сократив количество сотрудников. Похоже, что за этим может быть будущее. Единственное, что мы до сих пор пока не решили — ни мы, ни наши респонденты — это сколько же времени проводить в офисе, а сколько — дома. В качестве примера мы выбрали режим два дня в офисе, три дня дома, а дальше будем смотреть, как это отразится на нашей эффективности. Наиболее активно работодатели готовы переходить к гибридной форме в тех сферах, где была применена “удаленка” — это менеджмент, IT, колл-центры — все, что не связано с непосредственным присутствием человека в офисе».

При этом почти две трети опрошенных уверены, что чередование работы из дома и из офиса станет нормой для всех компаний в стране. Однако проректор Финансового университета Александр Сафонов сомневается в такой перспективе. И гибридный, и удаленный график можно будет использовать исключительно в определенных отраслях. «Производственные процессы у предприятий и организаций подвязаны не только к интернету. Они в том числе включают в себя осуществление определенных трудовых функций. Поэтому существует огромное количество видов деятельности, которые невозможно перевести в интернет, в том числе в рамках смешанного режима.

Все эти рассуждения касаются исключительно небольшого сектора экономики, в основном связанного с услугами, которые можно оказать онлайн — это предоставление информации, репетиторство, программирование, проектные работы.

А вот когда речь идет о серьезных вещах, здесь возникают проблемы, ведь в парикмахерскую мы не пойдем удаленно. В 2020 году компании просто были вынуждены перейти в онлайн-режим. Только 13% считают, что могут остаться в этом режиме, причем в основном это организации, которые пытаются в сложных условиях сэкономить деньги на офисах, персонале. Такого рода опросы очень сегментарны и не могут охватить весь рынок труда.

Когда-то в будущем, может быть, мы к этому придем, но для этого структура экономики должна поменяться, мы все должны перейти в систему оказания именно услуг, а не производства каких-то работ, манипуляций, требующих физического труда. Гибридный режим родился уже достаточно давно. Почему-то о нем никто не говорил, когда он повсеместно применялся, например, в работе страховых компаний. Это вопрос экономической целесообразности. Если компания говорит: да, эта организационная форма эффективна, повышает производительность труда, сокращает расходы на офис, тогда она, скорее всего, будет существовать. Но еще раз подчеркну это касается лишь отдельных секторов экономики»,— говорит Сафонов.

Зачем компании инвестируют в контроль за работой сотрудников Читать далее

Согласно опросу, половина компаний считают, что гибридный график отразится на карьере сотрудников, которая будет расти быстрее, чем у тех, кто останется исключительно на «удаленке».

Александр Рассохин