В Финляндии бары и рестораны закроют на три недели

Парламент Финляндии одобрил закрытие ресторанов, баров и ночных клубов почти по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения будут введены в 15 регионах с 9 марта. С начала марта в стране действует режим ЧП из-за роста числа заболевших.

Рестораны, бары и кафе смогут продавать еду только навынос. В обычном режиме заведения продолжат работать в четырех регионах, где эпидемиологическая ситуация остается нормальной и находится на базовом уровне, сообщает Helsingin Sanomat.

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До 28 марта в Финляндии ученики средних и старших классов переведены на дистанционное обучение, отменены досуговые занятия, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Всего в стране выявлено более 62 тыс. зараженных, умерло свыше 700 человек.

Подробнее о возвращении ограничений — в материале “Ъ FM” «Вокруг России ужесточают карантин».