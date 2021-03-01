В Финляндии объявили режим ЧП из-за коронавируса

Правительство Финляндии вновь объявило режим ЧП в связи с ростом числа заболевших COVID-19. За последние сутки было выявлено 392 новых случая. Общее число заразившихся достигло 58 064, умерли 742.

«Правительство считает, что нам всем необходимо сократить число контактов»,— сообщила премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Режим ЧП позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты. В стране уже вводился режим ЧП весной, во время первой волны коронавируса.

Всего в мире зарегистрировано 114,1 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 2,5 млн человек. Больше всего зараженных в США (28,6 млн), Индии (11,1 млн) и Бразилии (10,5 млн). Россия занимает четвертое место (4,2 млн).

Какие ограничения вводят в Европе — в материале “Ъ FM” «Третья волна накрывает Европу».