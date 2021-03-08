Суд отменил штраф в отношении АО «ОДК-Пермские моторы» за ненадлежащую рекламу

Арбитражный суд Пермского края признал недействительным решение УФАС по региону о наложении штрафа на АО «ОДК - Пермские моторы» в размере 101 тыс. руб. Таким образом суд удовлетворил заявление компании, признанной виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14. 3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе).

Напомним, ранее антимонопольное ведомство возбудило в отношении АО по факту размещения баннера на фасаде здания на Комсомольском проспекте, 93, с надписью: «„ОДК — Пермские моторы“ просто лучший моторный завод!» В этом ФАС усмотрела нарушение законодательства о рекламе, которые касаются сообщения информации о преимуществах одного рекламируемого товара перед находящимися в обороте другими.

В свою очередь АО «ОДК - Пермские моторы» признали факт правонарушения, но не согласились с наказанием за его совершение. Так общество ссылалось на тот факт, что на момент составления административного протокола правонарушение было устранено. В итоге суд посчитал, что в данном случае предприятие может быть наказано санкцией в виде предупреждения. При этом мера наказания в виде штрафа будет носить карательный, а не превентивный характер.